В Европе назвали сроки снижения цен на газ

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Еврокомиссия ожидает, что цены на газ начнут снижаться к весне, а в зимний период они останутся на высоком уровне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон.

"Цены на газ в Европе будут оставаться высокими в течение зимы, мы ожидаем их снижения к весне 2022 года", – сказала Симсон, выступая на сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге.

6 октября цена газа в Европе превысила показатель 1 600 долларов за тысячу кубометров, обновив этим исторический максимум.

Ранее глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал, что цена на газ в Европе уже превысила все разумные значения, однако ее рост может продолжиться. По его словам, разумный экономический предел составляет 1 200 долларов за тысячу кубометров.

