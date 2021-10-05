Эксперт прокомментировал цены на газ в Европе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Цена на газ в Европе уже превысила все разумные значения, однако ее рост может продолжиться, поскольку рынок не знает предела, заявил в эфире радиостанции "Комсомольская правда" глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

"Это трейдинг. У него нет предела. Разумный экономический предел – это 1 200 долларов за тысячу кубометров. Рынок перегрет. Может и полторы быть и две тысячи, кто то говорил про три с половиной тысячи. Нет никаких ограничений", – сказал он.

5 октября цена газа в Европе превысила показатель 1 450 долларов за тысячу кубометров, обновив этим исторический максимум. На хабе TTF в Нидерландах ноябрьский фьючерс достиг 1 456 долларов за 1 тысячу кубометров, или 121,5 евро за МВт/ч по актуальному курсу валют.