Эксперт объяснил, с чем связан рост цен на газ в Европе

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Рост биржевых цен на газ в Европе обусловлен страхом европейских компаний с трудом пережить отопительный сезон. Об этом в беседе с RT заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ситуация на бирже, по его словам, не отражает реальную отгрузку голубого топлива, однако влияет на его конечную стоимость.

"Биржевой инструмент <...> очень психологичен. В его цены закладываются страхи и риски. И вот сейчас цена отображает страх европейских компаний, что они с трудом пройдут отопительный сезон. Потому что газа в подземных хранилищах довольно мало в Европе, меньше, чем в предыдущие годы", – сказал Юшков.

Эксперт также напомнил, что растет и цена угля. По его словам, ситуация с обоими видами топлива усугубляется и тем, что вместе с ними необходимо покупать специальные квоты на выбросы. Стоимость последних растет вместе со спросом на углеводороды и в конечном итоге ведет к еще большему росту цен на газ и уголь, поскольку учитывается в них.

1 октября цена газа в Европе побила очередной рекорд. Его стоимость достигла отметки почти 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров и продолжает расти до сих пор.

