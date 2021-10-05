Цена газа в Европе вновь обновила исторический максимум

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Цена газа в Европе превысила показатель 1 450 долларов за тысячу кубометров, обновив этим исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.
На хабе TTF в Нидерландах ноябрьский фьючерс достиг 1 456 долларов за 1 тысячу кубометров, или 121,5 евро за МВт/ч по актуальному курсу валют.
До этого цена на газ на европейском рынке преодолела отметку 1 400 долларов за тысячу кубометров.
Как отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, рост биржевых цен на газ в Европе обусловлен страхом европейских компаний с трудом пережить отопительный сезон.
Ситуация на бирже, по его словам, не отражает реальную отгрузку голубого топлива, однако влияет на его конечную стоимость.
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