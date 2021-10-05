Цена газа в Европе обновила исторический рекорд

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Цена на газ в Европе на открытии торгов 5 октября вновь побила исторический рекорд, составив почти 1 230 долларов за тысячу кубических метров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла 1228,8 доллара за тысячу кубометров, или 102,45 евро за МВт/ч.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе побила очередной рекорд, установив новый исторический максимум – почти 1 200 долларов за 1 тысячу кубометров.

Также стало известно, что европейские страны якобы попросили российские компании увеличить поставки угля в связи с нехваткой газа в их хранилищах, связанной в том числе и со значительным подорожанием голубого топлива. Позже Минэнерго РФ опровергло данную информацию.