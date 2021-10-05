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Экономика

16:17

Цена на газ в Европе впервые превысила 1 400 долларов за 1 тыс кубометров

экономика

Фото: depositphotos/paulfleet

Цена на газ на европейском рынке в очередной раз побила исторический максимум, преодолев отметку 1 400 долларов за тысячу кубометров. Это следует из данных биржи ICE.

В ходе торгов цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 1 426 долларов за тысячу кубометров, или 119 евро за МВт/ч по актуальному курсу валют.

Прежний исторический рекорд был установлен на открытии торгов 5 октября. Тогда стоимость ноябрьского фьючерса достигла 1228,8 доллара за тысячу кубометров, или 102,45 евро за МВт/ч.

Как отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, рост биржевых цен на газ в Европе обусловлен страхом европейских компаний с трудом пережить отопительный сезон.

Ситуация на бирже, по его словам, не отражает реальную отгрузку голубого топлива, однако влияет на его конечную стоимость.

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