Цена на газ в Европе впервые превысила 1 400 долларов за 1 тыс кубометров

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Цена на газ на европейском рынке в очередной раз побила исторический максимум, преодолев отметку 1 400 долларов за тысячу кубометров. Это следует из данных биржи ICE.
В ходе торгов цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 1 426 долларов за тысячу кубометров, или 119 евро за МВт/ч по актуальному курсу валют.
Прежний исторический рекорд был установлен на открытии торгов 5 октября. Тогда стоимость ноябрьского фьючерса достигла 1228,8 доллара за тысячу кубометров, или 102,45 евро за МВт/ч.
Как отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, рост биржевых цен на газ в Европе обусловлен страхом европейских компаний с трудом пережить отопительный сезон.
Ситуация на бирже, по его словам, не отражает реальную отгрузку голубого топлива, однако влияет на его конечную стоимость.
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