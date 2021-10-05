Украина потратит 1,8 млрд долларов на преодоление дефицита газа зимой

11:08
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"Нафтогаз" получит от "Оператора ГТС Украины" 40 миллиардов гривен (примерно 1,8 миллиарда долларов) на закупку газа с целью преодоления его дефицита в отопительный сезон. Об этом сообщает украинское интернет-издание "Экономическая правда".
В настоящее время Украина располагает 15 из 19 миллиардов кубометров газа, необходимых стране зимой. При нынешних ценах на голубое топливо, которые в публикации называются спекулятивными, за оставшиеся 4 миллиарда ей придется отдать 120 миллиардов гривен, однако ожидается, что фактически эта сумма окажется меньше.
Уточняется, что 40 миллиардов гривен, о которых идет речь, "Нафтогаз" получит в качестве компенсации за потерю контроля над ГТС в результате разделения в 2020 году: изначально эта сумма должна была быть выплачена в течение пяти лет, однако в сложившихся условиях будет возмещена до конца года. Сейчас у оператора ГТС страны имеется только 30 миллиардов гривен.
Ранее лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала скандалом огромного масштаба тот факт, что тарифы на газ в стране в восемь раз превышают его себестоимость при добыче. По ее словам, годовая прибыль "Нафтогаза" от завышенных тарифов составляет почти 60% от той суммы, которую Киев тратит на здравоохранения.
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