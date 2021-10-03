Цена на газ на Украине поднялась почти до 1,5 тыс долларов

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Фото: depositphotos/paulfleet
Цена природного газа на Украинской энергетической бирже приближается к отметке в 1,5 тысячи долларов за тысячу кубометров, сообщает РИА Новости.
К утру воскресенья, 3 октября, стоимость голубого топлива достигла исторической отметки – 38 532 гривны или 1 447 долларов.
Данные цены актуальны для промышленности и бизнеса. Для рядовых граждан, большинство из которых пользуются годовым тарифом, фиксированная цена составляет 6,99 гривны за кубометр без стоимости доставки.
Отмечается, что еще месяц назад стоимость октябрьского фьючерса газа по индексу голландского хаба TTF незначительно превышала 500 долларов, а уже к концу сентября приблизилась к отметке в 1 200 долларов.
Ранее в Киеве заявили, что Украине будет сложно пережить предстоящую зиму из-за отсутствия прямого контракта с Россией на поставки газа. По мнению экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева, ответственность за это должен нести президент Украины Владимир Зеленский.
Политик подчеркнул, что ранее Россия предлагала Украине прямой контракт на покупку газа со стоимостью на уровне 175 долларов за тысячу кубометров. Однако Киев предложение отверг и теперь, по подсчетам бывшего парламентария, украинцам предстоит переплатить за газ более 6 миллиардов долларов.
Биржевые цены на природный газ продолжают обновлять рекорды
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