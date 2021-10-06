Цена на газ в Европе впервые превысила 1,6 тыс долларов за тысячу кубометров

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Цена газа в Европе превысила показатель 1 600 долларов за тысячу кубометров, обновив этим исторический максимум. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные торгов.

На хабе TTF в Нидерландах стоимость ноябрьского фьючерса достигла 1 607 долларов за 1 тысячу кубометров.

Ранее глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал, что цена на газ в Европе уже превысила все разумные значения, однако ее рост может продолжиться, поскольку рынок не знает предела.

По его словам, разумный экономический предел составляет 1 200 долларов за тысячу кубометров.