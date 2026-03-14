РКК открыл сбор средств для оказания помощи пострадавшим от атак ВСУ в Брянской области

Российский Красный Крест (РКК) объявил о начале сбора средств для помощи жителям Брянской области, которые пострадали от обстрелов со стороны Украины. Об этом заявил председатель организации Павел Савчук в своем телеграм-канале.

"К сожалению, в последнее время Брянская область регулярно подвергается обстрелам. Один из последних массированных ударов произошел вечером 10 марта", – указал он,

Собранные деньги будут направлены на помощь раненым, потерявшим жилье или близких, а также на восстановление имущества.

Савчук также подчеркнул, что брянское отделение РКК уже оказывает системную поддержку местным жителям. В частности, в отделении сформирован резерв продуктовых ваучеров, медицинских сертификатов и ваучеров на детскую одежду, которые уже начали выдавать пострадавшим.

"Однако помощь требуется всегда – как срочная, так и долговременная, направленная на восстановление здоровья, ремонт жилья, закрытие основных потребностей", – заключил председатель РКК.

Брянск подвергся ракетному обстрелу вечером 10 марта. Всего Украина выпустила по городу 7 ракет Storm Shadow.

В результате атаки погибли 8 человек, еще 47 были ранены. В связи с трагедией 11 марта в регионе был объявлен день траура.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте. По версии следствия, нападение было спланировано и осуществлено при координации разведки Минобороны Украины, ВСУ и других украинских формирований, а также с участием представителей высшего руководства страны.