Москва входит в число мировых лидеров по трансплантации органов, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Московская служба трансплантологии развивается по всем направлениям, от открытия профильных отделений до разработки новых методик лечения. За 5 лет число пересадок органов выросло более чем в 2 раза, а в 2025 году было проведено более 800 таких операций.

Кроме того, жители города получают жизненно важное лечение быстрее, чем в городах других стран – печень от донора, например, ждут около 5 месяцев, а почку – не более года.

Помимо этого, в последние годы служба трансплантологии комплексно развивается, а ее ядром стал Московский координационный центр органного донорства Московского многопрофильного научно-клинического центра (ММНКЦ) имени С. П. Боткина. Здесь ведут учет людей, которые нуждаются в пересадке, а также организуют работу с донорскими органами и проводят их лабораторные исследования.

В центре подбираются оптимальные пары "донор – реципиент" и распределяются органы между пациентами из листа ожидания. Приоритет определяется не только тяжестью состояния человека, но и совместимостью донорского органа с пациентом.

Пересадки также выполняются в Научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Московском клиническом научном центре (МКНЦ) имени А. С. Логинова и Московском клиническом научно-исследовательском центре (МКНИЦ) "Больница 52". В них оказывается помощь замкнутого цикла.

Президент НИИ скорой помощи имени Склифосовского, главный внештатный трансплантолог Москвы Могели Хубутия отметил, что трансплантация нужна людям с терминальной стадией болезни, у которых жизненно важные органы либо частично, либо полностью перестали функционировать. Речь идет, например, о тяжелой легочной недостаточности.

"Наш институт стоял у истоков мировой трансплантологии, внес в нее значимый вклад. Сергей Юдин, тогда главный хирург Склифа, в 1930 году впервые перелил кровь человеку, умирающему от кровопотери, то есть пересадил клетки от донора", – добавил Хубутия.

Он также рассказал про хирурга Владимира Демихова, который работал в институте и внес значительный вклад в развитие мировой трансплантологии – его влияние отмечал Кристиан Барнард, впервые выполнивший пересадку сердца человеку.

Первые в системе здравоохранения Москвы отделения трансплантации печени, почки, поджелудочной железы и сердца появились в Склифе в 2000-х годах. В 2013-м году врачи выполнили уникальную операцию по замещению тонкой кишки, а в 2025 году трансплантировали фрагменты кисти.

Помимо этого, в институте создали методику, по которой можно пересадить поджелудочную железу, подключив поступление крови через одну артерию, что позволяет чаще трансплантировать железу и почку за одну операцию.

"Однажды я оперировал молодого спортсмена: у него был цирроз печени. В зарубежных больницах помочь не смогли. Когда он поступил к нам, печень уже отказала. Мы провели операцию, и с тех пор прошло 15 лет. Мужчина женился, стал отцом. Продолжает заниматься спортом. Такие истории вдохновляют нас, врачей", – рассказал Хубутия.

Для пациентов, которым предстоит пройти через подобную операцию, формируют мультидисциплинарную команду из различных специалистов. Такие команды есть в МКНЦ имени Логинова, в котором выполняется пересадка печени и почки.

Заведующий отделением трансплантации органов и тканей человека МКНЦ Руслан Алиханов поделился, что пациентов консультируют психологи как на этапе операции, так и после операции. Это помогает наладить взаимоотношения с измененным телом, также скорректировать образ жизни при необходимости.

В случае если пациент поступает в тяжелом состоянии, его сразу переводят в реанимацию и ставят в экстренный лист ожидания. Служба оснащена спектром высокотехнологичного оборудования, необходимого для выполнения таких вмешательств.

"Мы забрали пораженные органы и одномоментно заменили их на донорские. На амбулаторном этапе пациентам регулярно проводят обследования, корректируют терапию. Если возникнут осложнения, мы распознаем их на начальном этапе", – подчеркнул Алиханов.

В центре также разработали новый принцип при лечении онкологии печени – рост опухоли стабилизируют, блокируя сосуды, снабжающие ее кровью, и доставляют к очагу патологии химиопрепараты, после чего приступают к трансплантации. В будущем в центре хотят запустить программу пересадки поджелудочной железы, легких и сердца.

В ММНКЦ имени Боткина пересаживают печень, почки, сердце, костный мозг и роговицу, а особое внимание уделяется научным исследованиям в этом направлении.

Заместитель директора по научной работе, заведующий отделением трансплантации органов и тканей ММНКЦ Павел Дроздов отметил, что специалисты движутся к тому, чтобы послеоперационный период протекал у пациентов легче – например, выявляются закономерности, какие осложнения возникают и почему.

Он добавил, что есть факторы, на которые нельзя повлиять, такие как пол и возраст, однако можно оказать влияние на подготовку органа к пересадке. Из-за этого в ММНКЦ имени Боткина сосредоточились на улучшении машинной перфузии, то есть сохранении качества органа вне кровотока.

"С момента, когда орган забирают у донора, и до пересадки проходит в среднем 10 часов. Даже в современных растворах клетки за это время погибают. Мы создали технологию холодовой машинной перфузии почек и печени. Они обогащаются раствором, насыщенным кислородом. Это имитирует кровоток, и клетки продолжают функционировать", – подчеркнул Дроздов.

Помимо этого, медики впервые в России внедрили методику нормотермической машинной перфузии почек ex vivo. Один из экспертов объяснил, что холодная перфузия применяется, когда врачей устраивает орган, который собираются пересаживать.

Однако медики часто сомневаются, что орган заработает в новом теле, поэтому от многих "кандидатов" на пересадку приходится отказываться. Теперь же органы проверяются с помощью нормотермической перфузии.

"Скажем, высокий креатинин может указывать как на нарушение функции почек, так и на другие проблемы. <...> Орган обогащают раствором с компонентами крови, нагретым до температуры тела. Если тот начинает обеззараживать раствор, то есть выполнять свою задачу, значит, сделает это и в организме, и мы принимаем решение о его использовании", – подчеркнул он.

Одна из ведущих школ отечественной нефрологии сформировалась в МКНИЦ "Больница 52", ее профильный центр входит в число сильнейших в России, а открытие отделения трансплантации замкнуло цикл оказания помощи людям с болезнями почек.

Заведующий хирургическим отделением трансплантации органов и тканей человека МКНИЦ "Больница 52" Игорь Милосердов указал на то, что больница специализируется на трансплантации почки, самом распространенном виде органной пересадки.

В первую очередь пациента консультируют как о преимуществах, так и о возможных сложностях операции, после чего принимается решение о проведении процедуры.

"Затем делают комплексное обследование, чтобы исключить сопутствующие заболевания. При их наличии сначала проводят лечение, поскольку такие заболевания могут повлиять на приживаемость органа", – отметил Милосердов.

Он добавил, что обычно ожидание почки занимает не более года, но чаще этот срок составляет до трех месяцев. Врач также указал на то, что трансплантация меняет жизнь пациента, поскольку после нее есть возможность учиться, работать и заниматься спортом, а также путешествовать и рожать детей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за последние 5 лет число операций по трансплантации в Москве выросло более чем вдвое: с 428 в 2020 году до 859 в 2025-м. Такой прогресс стал возможен благодаря системной работе по развитию столичной медицины. Цифровизация позволяет своевременно получать данные о потенциальных донорах, а открытие ведущих трансплантологических центров дало старт внедрению передовых методик.

