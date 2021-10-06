Пять стран ЕС призвали расследовать причины рекордного скачка цен на газ

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Пять стран Евросоюза выступили за проведение расследования причин рекордного повышения цен на газ. Об этом сообщил журналист Bloomberg Хавьер Блас.

Представитель СМИ опубликовал в своем Twitter-аккаунте совместное заявление министров экономики и финансов Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции. В документе говорится о необходимости выяснения причин несостоятельности текущих газовых контрактов.

Кроме того, авторы инициативы надеются установить общие правила в вопросе объемов запасов газа, а также увеличить уровень координации при закупках.

В документе также утверждается, что европейский рынок электроэнергии нуждается в реформации. Это поможет улучшить взаимосвязь между стоимостью выработки электричества и ценой для потребителей, считают министры.

По мнению авторов инициативы, тарифы на электроэнергию в ЕС стоит связать с системой торговли квотами на вредные выбросы.

5 октября цена газа в Европе превысила показатель 1 450 долларов за тысячу кубометров, обновив этим исторический максимум. На хабе TTF в Нидерландах ноябрьский фьючерс достиг 1 456 долларов за 1 тысячу кубометров, или 121,5 евро за МВт/ч по актуальному курсу валют.

По словам главы Фонда энергетического развития Сергея Пикина, рост цен на газ в Европе может продолжиться. Эксперт отмечал, что в данном вопросе не существует разумных ограничений.