Пять стран ЕС призвали расследовать причины рекордного скачка цен на газ

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Фото: depositphotos/paulfleet
Пять стран Евросоюза выступили за проведение расследования причин рекордного повышения цен на газ. Об этом сообщил журналист Bloomberg Хавьер Блас.
Представитель СМИ опубликовал в своем Twitter-аккаунте совместное заявление министров экономики и финансов Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции. В документе говорится о необходимости выяснения причин несостоятельности текущих газовых контрактов.
Кроме того, авторы инициативы надеются установить общие правила в вопросе объемов запасов газа, а также увеличить уровень координации при закупках.
В документе также утверждается, что европейский рынок электроэнергии нуждается в реформации. Это поможет улучшить взаимосвязь между стоимостью выработки электричества и ценой для потребителей, считают министры.
По мнению авторов инициативы, тарифы на электроэнергию в ЕС стоит связать с системой торговли квотами на вредные выбросы.
5 октября цена газа в Европе превысила показатель 1 450 долларов за тысячу кубометров, обновив этим исторический максимум. На хабе TTF в Нидерландах ноябрьский фьючерс достиг 1 456 долларов за 1 тысячу кубометров, или 121,5 евро за МВт/ч по актуальному курсу валют.
По словам главы Фонда энергетического развития Сергея Пикина, рост цен на газ в Европе может продолжиться. Эксперт отмечал, что в данном вопросе не существует разумных ограничений.
Эксперт рассказал, может ли рост цен на газ в Европе отразиться на россиянах
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