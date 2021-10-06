Путин заявил, что России невыгоден нынешний ажиотаж на рынке газа

Фото: depositphotos/paulfleet
Сложившаяся на европейском газовом рынке ситуация с ажиотажным спросом и спекулятивным ростом цен не нужна России, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Давайте продумаем возможное увеличение предложения на рынке, только сделать это нужно аккуратно. <...> Нам такой ажиотаж спекулятивный ни к чему, потому что за этими ажиотажами там происходят другие малоприятные события", – сказал президент России на совещании по вопросам развития энергетики.
Путин заявил, что вопрос постепенного увеличения предложения на рынке необходимо обсудить с руководством "Газпрома". Также глава государства вспомнил дискуссии по ситуации с ценами на газ в Еврокомиссии.
"Разговаривать с этими так называемыми экспертами было весьма сложно, потому что они делают это с известной долей снобизма, их мнение является исключительно верным, ничего другого они слышать никогда не хотели, но надеюсь, что сейчас как-то корректировки будут происходить", – добавил глава государства РФ.
Ранее Путин заявил, что дальнейшее увеличение транзита газа через Украину является невыгодным для компании "Газпром". По его словам, прокачка по новым системам дешевле на 3 миллиарда долларов в год.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: