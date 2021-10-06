Путин заявил, что России невыгоден нынешний ажиотаж на рынке газа

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Сложившаяся на европейском газовом рынке ситуация с ажиотажным спросом и спекулятивным ростом цен не нужна России, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Давайте продумаем возможное увеличение предложения на рынке, только сделать это нужно аккуратно. <...> Нам такой ажиотаж спекулятивный ни к чему, потому что за этими ажиотажами там происходят другие малоприятные события", – сказал президент России на совещании по вопросам развития энергетики.

Путин заявил, что вопрос постепенного увеличения предложения на рынке необходимо обсудить с руководством "Газпрома". Также глава государства вспомнил дискуссии по ситуации с ценами на газ в Еврокомиссии.

"Разговаривать с этими так называемыми экспертами было весьма сложно, потому что они делают это с известной долей снобизма, их мнение является исключительно верным, ничего другого они слышать никогда не хотели, но надеюсь, что сейчас как-то корректировки будут происходить", – добавил глава государства РФ.

Ранее Путин заявил, что дальнейшее увеличение транзита газа через Украину является невыгодным для компании "Газпром". По его словам, прокачка по новым системам дешевле на 3 миллиарда долларов в год.