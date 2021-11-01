Дания отказывается поддерживать "Северный поток – 2" даже во время энергокризиса

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Дания отказывается поддерживать "Северный поток – 2", несмотря на энергокризис, наблюдающийся в Европе. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, передает ТАСС.
"Датское правительство по-прежнему выступает против "Северного потока – 2". Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию. Да, мы дали разрешение на его строительство в свое время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной", – подчеркнула глава датского правительства.
Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что запуск газопровода "Северный поток – 2" увеличивает для Украины риск войны с Россией. По его мнению, введение в эксплуатацию газопровода может сделать Украину более уязвимой, так как у России больше не будет сдерживающего фактора.
Между тем вторую нитку трубопровода "Северный поток – 2" планируют заполнить газом до конца текущего года. Об этом рассказал глава австрийской OMV, одной из компаний – инвесторов проекта, Альфред Штерн.
Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" заполнили техническим газом
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