Вторую нитку "Северного потока – 2" планируют заполнить газом до конца года

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Вторую нитку трубопровода "Северный поток – 2" планируется заполнить газом до конца текущего года, заявил глава австрийской OMV, одной из компаний – инвесторов проекта, Альфред Штерн РИА Новости.
"Первая нитка была заполнена газом, поэтому она уже готова к запуску. Оператор проекта также рассчитывает, что до конца года вторая нитка также будет заполнена газом... "Северный поток – 2" может внести важный вклад в разнообразие европейской газовой инфраструктуры и может помочь ребалансировать спрос и предложение", – заявил Штерн.
18 октября стало известно, что первая нитка "Северного потока – 2" заполнена техническим газом и готова к работе. В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена на 177 миллионов кубических метров, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Этого давления достаточно, чтобы начать транспортировку газа.
В начале октября в конгрессе США выступили за введение санкций против "Северного потока – 2" из-за рекордного скачка цен на газ. Инициатива принадлежит конгрессмену Майклу Макколу.
По его мнению, рост цен на газ в Европе был якобы спровоцирован Россией. Это было сделано посредством ограничения поставок на европейский рынок. Конгрессмен также обвинил Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что они допустили возможность давления России на Европу через манипулирование газовыми рынками.
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