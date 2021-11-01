На Украине оценили риск войны с Россией из-за транзита газа

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Запуск газопровода "Северный поток – 2" увеличивает для Украины риск войны с Россией, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью Financial Times.
"Если не будет физического транзита (газа) через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями", – заявил Витренко.
Он добавил, что введение в эксплуатацию газопровода может сделать Украину более уязвимой, так как у России больше не будет сдерживающего фактора.
Ранее глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в стране недостаточно газа для прохождения отопительного сезона, кроме того, нет и денег на его покупку. В связи с этим, отметил эксперт, школы и другие объекты ждут отключения.
До этого экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил, что Украине будет сложно пережить предстоящую зиму из-за отсутствия прямого контракта с Россией на поставки газа. По его мнению, ответственность за это должен нести украинский лидер Владимир Зеленский.
Эксперт рассказал, доберется ли европейский газовый кризис до РФ
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