Польская энергетическая компания попросила "Газпром" снизить цены на газ

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Польская энергетическая компания PGNiG обратилась к "Газпрому" с просьбой снизить цены на поставляемый в страну газ в связи с беспрецедентным ростом стоимости топлива на европейском рынке. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении PGNiG отмечается, что польская сторона просит "Газпром" снизить цену газа по поставкам, которые осуществляются в рамках так называемого "Ямальского контракта", заключенного между Россией и Польшей в 1996 году.

"В последнее время мы наблюдали беспрецедентный рост цен на природный газ на европейском оптовом рынке. Эта чрезвычайная ситуация является основой для пересмотра ценовых условий, на которых мы покупаем топливо по "Ямальскому контракту". На наш взгляд, есть место для снижения цены на поставляемый нам газ", – заявил председатель правления PGNiG Павел Маевский.

Он выразил надежду, что усилия концерна увенчаются успехом и окажут влияние на цену газа, установленную с 1 ноября 2021 года.

Ранее Польша заключила с Молдавией контракт на поставку одного миллиона кубометров природного газа. Таким образом, Молдавия впервые купила газ не у России. Решение было принято с целью оценить возможность импорта топлива от других поставщиков и уравновесить низкое давление в системе подачи газа.

