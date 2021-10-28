Польская энергетическая компания попросила "Газпром" снизить цены на газ

Фото: ТАСС/Jaap Arriens/NurPhoto via ZUMA Press
Польская энергетическая компания PGNiG обратилась к "Газпрому" с просьбой снизить цены на поставляемый в страну газ в связи с беспрецедентным ростом стоимости топлива на европейском рынке. Об этом сообщает РИА Новости.
В заявлении PGNiG отмечается, что польская сторона просит "Газпром" снизить цену газа по поставкам, которые осуществляются в рамках так называемого "Ямальского контракта", заключенного между Россией и Польшей в 1996 году.
"В последнее время мы наблюдали беспрецедентный рост цен на природный газ на европейском оптовом рынке. Эта чрезвычайная ситуация является основой для пересмотра ценовых условий, на которых мы покупаем топливо по "Ямальскому контракту". На наш взгляд, есть место для снижения цены на поставляемый нам газ", – заявил председатель правления PGNiG Павел Маевский.
Он выразил надежду, что усилия концерна увенчаются успехом и окажут влияние на цену газа, установленную с 1 ноября 2021 года.
Ранее Польша заключила с Молдавией контракт на поставку одного миллиона кубометров природного газа. Таким образом, Молдавия впервые купила газ не у России. Решение было принято с целью оценить возможность импорта топлива от других поставщиков и уравновесить низкое давление в системе подачи газа.
Цена на газ в Европе вновь бьет рекорды
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: