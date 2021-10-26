В Кремле высказались о договоренностях с Молдавией по газу

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в переговорах с Молдавией по газу позиция России выверена и обоснованна. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сделки могут быть только по цене выше той, которая обсуждалась с российской стороной. Контакты будут продолжаться, позиция российского газового монополиста прекрасно известна, она окончательно выверена, понятна и обоснованна. И с точки зрения ценовых параметров весьма благоприятна для молдавской стороны", – отметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь добавил, что в данный момент ведется работа по согласованию или не согласованию условий контракта. Необходимо понять решение молдавской стороны, сказал Песков.

Ранее в Молдавии ввели "режим тревоги" в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке. По словам вице-премьера Андрея Спыну, это необходимо для того, чтобы быть готовыми к любым ситуациям.

Стало известно, что поставки газа из РФ упали на треть, при этом цены выросли с 550 долларов за одну тысячу кубометров до 790 долларов за этот же объем. Это в пять раз выше, чем в среднем Молдавия платила в прошлом году.