Молдавия попросила Евросоюз о чрезвычайных поставках газа – СМИ

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Правительство Молдавии планирует договориться с Евросоюзом о дополнительных закупках газа из-за сокращения поставок со стороны российской компании "Газпром". Об этом со ссылкой на источники, участвующие в переговорах, сообщает издание Financial Times.

Отмечается, что Кишинев рассчитывает получить газ через Румынию. В публикации также указано, что поставки газа из России упали на треть, при этом цены выросли с 550 долларов за одну тысячу кубометров до 790 долларов за этот же объем. Это в пять раз выше, чем в среднем Молдавия платила в прошлом году.

Срок действия газового контракта между "Газпромом" и Кишиневом закончился в конце сентября. 1 октября стало известно о продлении соглашения на один месяц, при этом переговоры по долгосрочной сделке продолжаются.

В сентябре "Газпром" и Венгрия подписали 15-летний контракт на поставку газа. Обязательства начали действовать с 1 октября. Транзит осуществляется через Сербию и Австрию.

После этого стоимость акций "Газпрома" превысила отметку 369 рублей за штуку в ходе торгов на Московской бирже. Показатель обновил исторический максимум с апреля 2008 года.

Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе побила очередной исторический рекорд, составив почти 1 230 долларов за тысячу кубических метров.