Стоимость акций "Газпрома" обновила исторический максимум

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Стоимость акций российской компании "Газпром" превысила отметку 369 рублей за штуку в ходе торгов на Московской бирже. Показатель обновил исторический максимум с апреля 2008 года.
По состоянию на 12:50 стоимость одной акции достигла 369,66 рубля, к 12:56 было зафиксировано замедление роста, цена снизилась до 369,43 рубля.
В сентябре "Газпром" и Венгрия подписали 15-летний контракт на поставку газа. Документ начал действовать с 1 октября.
На новые договоренности "Газпрома" и венгерской MVM CEEnergy Ltd негативно отреагировали в Киеве. Глава МИД Украины назвал это ударом и заявил, что ответом будет отмена межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
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