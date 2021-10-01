Аналитик прокомментировал призыв Украины остановить доминирование "Газпрома"

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал призыв украинской стороны остановить усиление доминирующего положения "Газпрома" в Европе, сообщает RT.

Он считает странными подобные призывы, так как Европа страдает от дефицита газа.

"Россия старается как можно больше поставлять, идет на исторический рекорд по объему поставок, а тут нас призывают отказаться от этих поставок, чтобы европейцы уж точно зимой замерзли и цены достигли 5 тысяч долларов за тысячу кубов, что ли?", – сказал он.

Аналитик считает, что европейцам нужно обратить внимание на газовый терроризм в заявлениях Украины.

"Венгрия – наш давний партнер, мы очень долго поставляем газ туда, поэтому призывы Украины отменить контракт довольно странные. Украина ничего от нашего нового контракта с Венгрией не теряет: у нее есть гарантированные доходы от транзита, контракт действует до конца 2024 года", – пояснил Юшков.

Он также считает, Украина пытается доказать, что РФ использует против нее энергетическое оружие, для того, чтобы заставить Германию ввести санкции против "Северного потока – 2".

Ранее компания "Оператор ГТС Украины" объявила, что российский "Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через территорию страны. Гендиректор компании Сергей Макогон отметил, что ранее Венгрия не один год получала газ через территорию Украины, обязательства ни разу не были нарушены. Он также раскритиковал "Газпром" за монополизацию газовых маршрутов.