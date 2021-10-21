Пушков рассказал, как Польша проиграла в газовой войне

Фото: depositphotos/Imagecom
Польша проиграла газовую войну по всем статьям, заявил сенатор Алексей Пушков. По его мнению, в Европе осознали, что не смогут выжить без российского газа.
"Длительная и упорная битва против поставок в Европу российского газа оказалась бессмысленной тратой сил и возможностей. <...> При этом официальная Варшава безуспешно обвиняет в газовом кризисе Россию и даже пытается поддеть Германию, но выходит у нее жалко, мстительно – и снова бессмысленно", – написал российский политик в своем телеграм-канале.
По мнению Пушкова, внешняя политика Польши основана на эмоциях, гордыне и синдроме жертвы.
Ранее специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлава Бартушка заявил, что ЕС следует занять жесткую позицию касаемо цен на газ, а также перестать церемониться с Москвой и показать ей, что Брюссель ведет газовую войну, цель которой заключается в том, чтобы продемонстрировать превосходство и навязать рынку свою позицию.
Российский сенатор Владимир Джабаров тогда заявил, что Евросоюз все равно останется зависимым от газа из РФ, поскольку невозможно полностью перейти на зеленые источники электроэнергии. Он также выразил сомнения, что все остальные страны Евросоюза солидарны с угрозами чешского политика. Сенатор Сергей Цеков, в свою очередь, назвал высказывание Бартушка неумным и неглубоким.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: