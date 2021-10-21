Пушков рассказал, как Польша проиграла в газовой войне

Фото: depositphotos/Imagecom

Польша проиграла газовую войну по всем статьям, заявил сенатор Алексей Пушков. По его мнению, в Европе осознали, что не смогут выжить без российского газа.

"Длительная и упорная битва против поставок в Европу российского газа оказалась бессмысленной тратой сил и возможностей. <...> При этом официальная Варшава безуспешно обвиняет в газовом кризисе Россию и даже пытается поддеть Германию, но выходит у нее жалко, мстительно – и снова бессмысленно", – написал российский политик в своем телеграм-канале.

По мнению Пушкова, внешняя политика Польши основана на эмоциях, гордыне и синдроме жертвы.

Ранее специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлава Бартушка заявил, что ЕС следует занять жесткую позицию касаемо цен на газ, а также перестать церемониться с Москвой и показать ей, что Брюссель ведет газовую войну, цель которой заключается в том, чтобы продемонстрировать превосходство и навязать рынку свою позицию.

Российский сенатор Владимир Джабаров тогда заявил, что Евросоюз все равно останется зависимым от газа из РФ, поскольку невозможно полностью перейти на зеленые источники электроэнергии. Он также выразил сомнения, что все остальные страны Евросоюза солидарны с угрозами чешского политика. Сенатор Сергей Цеков, в свою очередь, назвал высказывание Бартушка неумным и неглубоким.