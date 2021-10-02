В Совфеде ответили на угрозу чешского дипломата объявить РФ газовую войну

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Невозможно полностью перейти на зеленые источники электроэнергии, поэтому Евросоюз останется зависимым от российского газа, заявил сенатор Владимир Джабаров, комментируя высказывание специального уполномоченного Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлава Бартушка о газовом кризисе в Европе.

Джабаров подчеркнул, что сегодня газ используется во многих перерабатывающих областях нефтехимической промышленности, поэтому отказаться от него не получится.

"Не понятно, на какую зеленую энергетику он рассчитывает. Зеленая энергетика – это вопрос будущего и весьма туманного. <...> Представитель Чехии совершает ошибку: он пытается говорить от имени всей Европы, но я не думаю, что вся Европа думает так", – приводит слова Джабарова РБК.

Он также выразил сомнения, что все остальные страны Евросоюза солидарны с угрозами чешского политика. Помимо этого, Джабаров обратил внимание, что в последнее время Чехия резко поменяла курс по отношению к России на недружественный.

Сенатор Сергей Цеков, в свою очередь, назвал высказывание Бартушка неумным и неглубоким. По мнению российского политика, слова чешского дипломата не приведут к реальным действиям.

Кроме того, подчеркнул Цеков, переход на зеленую энергетику как раз является причиной европейского газового кризиса, что в очередной раз показывает, что Европа не обойдется без российского газа.

"Европейские деятели глубоко не понимают процессы взаимоотношений Европы с Россией. Мы заинтересованы в сотрудничестве. Он собирается поставить Россию на место, а пострадает при этом Европа и Чехия в том числе", – сказал Цеков.

Накануне Бартушка заявил, что ЕС следует занять жесткую позицию касаемо цен на газ, а также перестать церемониться с Москвой и показать ей, что Брюссель ведет газовую войну, цель которой заключается в том, чтобы продемонстрировать превосходство и навязать рынку свою позицию.