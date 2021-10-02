В Совфеде ответили на угрозу чешского дипломата объявить РФ газовую войну

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Невозможно полностью перейти на зеленые источники электроэнергии, поэтому Евросоюз останется зависимым от российского газа, заявил сенатор Владимир Джабаров, комментируя высказывание специального уполномоченного Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлава Бартушка о газовом кризисе в Европе.
Джабаров подчеркнул, что сегодня газ используется во многих перерабатывающих областях нефтехимической промышленности, поэтому отказаться от него не получится.
"Не понятно, на какую зеленую энергетику он рассчитывает. Зеленая энергетика – это вопрос будущего и весьма туманного. <...> Представитель Чехии совершает ошибку: он пытается говорить от имени всей Европы, но я не думаю, что вся Европа думает так", – приводит слова Джабарова РБК.
Он также выразил сомнения, что все остальные страны Евросоюза солидарны с угрозами чешского политика. Помимо этого, Джабаров обратил внимание, что в последнее время Чехия резко поменяла курс по отношению к России на недружественный.
Сенатор Сергей Цеков, в свою очередь, назвал высказывание Бартушка неумным и неглубоким. По мнению российского политика, слова чешского дипломата не приведут к реальным действиям.
Кроме того, подчеркнул Цеков, переход на зеленую энергетику как раз является причиной европейского газового кризиса, что в очередной раз показывает, что Европа не обойдется без российского газа.
"Европейские деятели глубоко не понимают процессы взаимоотношений Европы с Россией. Мы заинтересованы в сотрудничестве. Он собирается поставить Россию на место, а пострадает при этом Европа и Чехия в том числе", – сказал Цеков.
Накануне Бартушка заявил, что ЕС следует занять жесткую позицию касаемо цен на газ, а также перестать церемониться с Москвой и показать ей, что Брюссель ведет газовую войну, цель которой заключается в том, чтобы продемонстрировать превосходство и навязать рынку свою позицию.
В Европе зафиксировали рост цен на газ
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