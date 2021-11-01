На Украине заявили о сокращении транзита газа через страну из России

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Транзит газа из России через Украину сократился с 1 октября до 86 миллионов кубических метров в сутки, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в своем Facebook.

Он отметил, что при этом российская компания "Газпром" платит за транзитную мощность 109 миллионов кубических метров.

"При таких объемах транспортировки "Газпром" недопоставит в ЕС до конца мая около 5 миллиардов кубических метров. С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился до 57 миллионов кубических метров в сутки", – сказал Макогон.

Ранее сообщалось, что Молдавия и "Газпром" продлят контракт о поставках газа в республику на пять лет.

Начало поставок запланировано на 1 ноября. Стороны также проведут аудит исторического долга энергетической компании республики.

