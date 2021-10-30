Прокачка газа по трубопроводу Ямал – Европа прекратилась

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Утром в субботу прекратилась прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал – Европа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейского газотранспортного оператора Gascade.

Отмечается, что также начался реверс газа в обратном направлении. С 09:00 до 10:00 по московскому времени прокачка газа резко снизилась, а в период с 10:00 до 11:00 и вовсе прекратилась.

Как сообщает Gascade, реверс в настоящий момент достиг практически 168 тысяч кубометров в час.

Транснациональный газопровод Ямал – Европа, мощность которого составляет 32,9 миллиарда кубометров газа в год, проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии.

Ранее "Газпром" забронировал на ноябрь мощности в объеме 31,4 миллиона кубометров газа в сутки для транзита через Польшу по газопроводу Ямал – Европа.