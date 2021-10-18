"Газпром" забронировал на ноябрь треть транзитных мощностей через Польшу

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"Газпром" забронировал на ноябрь мощности в объеме 31,4 миллиона кубометров газа в сутки для транзита через Польшу по газопроводу Ямал – Европа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на GSA Platform.

При этом предполагалось, что всего в понедельник на аукционе будет забронировано 89,1 миллиона кубометров газа в сутки.

Ранее замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Россия не занимается манипулированием ценами на европейском газовом рынке, компания "Газпром" в полной мере выполняет контрактные обязательства по поставкам топлива в Евросоюз.

Также Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, подчеркнул, что заявления о применении Москвой энергетики в качестве оружия являются политически мотивированной болтовней. Президент отметил, что такие доводы не имеют никаких оснований.

До этого компания "Газпром" отвергла обвинения членов Европейского парламента в манипуляциях на газовом рынке. Депутаты потребовали провести расследование деятельности российской компании. По мнению группы евродепутатов, "Газпром" предпринимает рыночные манипуляции и шантаж, а также нарушает правила конкуренции Евросоюза.

