Цена на газ в Европе увеличилась на 11%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Цена газа в Европе на открытии торгов выросла на 11%, составив 861 доллар за тысячу кубических метров, сообщает "Газета.ру".

Стоимость фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась в связи с остановкой прямой прокачки газа в Германию по Ямал-Европе и началом реверсных поставок.

29 октября цена на газ в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 17 сентября.

Владимир Путин ранее заявил, что считает возможным подорожание нефти до отметки 100 долларов за баррель. Глава государства также отметил, что Россия не использует энергетическую сферу как оружие или средство давления на другие страны.

В начале октября эксперты международного рейтингового агентства Fitch выяснили, что Россия в текущем году заработает 50 миллиардов долларов из-за роста цен на нефть и газ. Аналитики добавили, что рост нефтегазовых доходов может составить порядка 70%.

