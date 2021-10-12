Россия заработает 50 млрд долларов из-за роста цен на нефть и газ – Fitch

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Нефтегазовые доходы бюджета России и внебюджетных фондов в текущем году могут вырасти почти на 70% по сравнению с уровнем 2020 года на фоне высоких цен на газ и нефть. К таким выводам пришли эксперты международного рейтингового агентства Fitch, передает ТАСС.
По расчетам старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрия Маринченко, в 2021-м году поступления в бюджет от нефти и газа могут составить около 125 миллиардов долларов, это на 50 миллиардов больше, чем в прошлом году.
Эксперт отметил, что при этом рост государственных доходов в большей степени будет зависеть от поступлений от добычи и экспорта нефти и нефтепродуктов – порядка 75–80% от общего роста доходов.
"Вклад газа, несмотря на взрывной рост цен на <...> рынке, будет скромнее – около 20–25%. В общем объеме нефтегазовых доходов доля газа останется примерно на уровне 20%, то есть бюджет будет по-прежнему намного больше зависеть от цен на нефть, чем цен на газ", – объяснил Маринченко.
По его словам, это связано с тем, что основная часть добываемого в РФ газа потребляется внутри страны. Кроме того, значительная часть экспорта этого топлива привязана к цене на нефть.
Россия потенциально может нарастить долю на газовом рынке за счет новых трубопроводов в Китай. Также вероятно улучшение позиций страны за счет СПГ-проектов. Об этом Маринченко заявил ранее. Он отметил, что потенциалом роста добычи газа обладают США со сланцевыми запасами и Катар, рассчитывающий нарастить производственные мощности.
По состоянию на 2019 год, основным рынком сбыта газа для РФ была Европа – туда экспортировали около 261 миллиарда кубометров топлива. За этот же период Катар поставил 143 миллиарда кубометров, а США – 132 миллиарда.
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