Эксперт связал рост цен на нефть с трендом на увеличение ее добычи

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Рекордное за три года повышение цены нефти Brent связано с общей тенденцией к увеличению ее добычи, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Об этом сообщает RT.
"Это тенденция. От ситуации недельной давности ничего не поменялось, ничего не изменилось, просто общая тенденция в рост, после того как ОПЕК+ на последнем заседании подтвердил неизменность своих планов по увеличению добычи", – пояснил он.
По словам Пикина, данные планы имеют консервативный характер и не предусматривают сверхбыстрого увеличения объемов добычи.
"На фоне общих проблем с газом, на фоне того, что потребление ресурсов растет во всем мире, конечно, тренд идет на увеличение", – подытожил специалист.
В пятницу, 15 октября, цена нефти Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась выше 85 долларов за баррель. Такой показатель наблюдается впервые с октября 2018 года.
Ранее Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели заявил, что стоимость нефти может подняться до отметки 100 долларов за баррель.
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