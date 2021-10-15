В России начали снижаться цены на топливо

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Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил о снижении розничных и оптовых цен на нефтепродукты в России. Об этом он сообщил в ходе выступления на сессии Российской энергетической недели.

"В сентябре мы видели некоторое снижение цен на АЗС. Был незначительный рост оптовых цен в летние месяцы, но сейчас мы видим, что оптовые цены на нефтепродукты тоже начали снижаться", – приводит его слова ТАСС.

Ранее Владимир Путин допустил подорожание нефти до 100 долларов за баррель.

Также российский лидер заявил, что странам ОПЕК+ удалось наладить эффективное взаимодействие и обеспечить устойчивость нефтяной отрасли, несмотря на пандемию.

При этом в пятницу, 15 октября, цена нефти Brent поднялась выше 85 долларов за баррель. Такой показатель наблюдается впервые с октября 2018 года.