Цена нефти Brent поднялась выше 85 долларов за баррель

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Цена нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась выше 85 долларов за баррель впервые с октября 2018 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 10:51 по московскому времени стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent достигла 85,02 доллара за баррель, прибавив 1,21%. В последний раз такой показатель отмечался 10 октября 2018 года.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI также выросла на 1,12% и составила 82,22 доллара за баррель.

Ранее Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели заявил, что стоимость нефти может подняться до отметки 100 долларов за баррель.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США оказывают давление на организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК), чтобы добиться снижения цен на энергетических рынках. Она добавила, что президент США Джо Байден обеспокоен сохранением высоких цен на топливо в стране.

