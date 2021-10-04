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Экономика

18:12

Новак заявил об улучшении ситуации на рынке нефти

экономика

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил об улучшении ситуации на рынке нефти и восстановлении баланса спроса и предложения. Однако, по его словам, существуют риски из-за распространения коронавируса.

"Мы видим распространение "Дельта"-штамма, который действительно может влиять (на ситуацию на рынке нефти. – Прим. ред.). Сегодня мы видим, что за последний месяц, за август, мониторинг показал увеличение авиаперевозок и автомобильных, в 195 странах уже 6 миллиардов вакцин произведено", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Новак отметил, что в четвертом квартале 2021 года ожидается традиционное снижение спроса на нефть.

"Мы будем мониторить ситуацию. Как известно, в IV квартале спрос снижается, а наши планы по наращиванию – они равномерны, поэтому будем смотреть, как рынок будет балансироваться", – добавил Новак.

Ранее председатель комитета ГД по энергетике Павел Завальный прокомментировал мнение главы Роснедр Евгения Петрова о том, что рентабельных запасов нефти в России хватит на 2021 год.

Депутат отметил, что дополнительный доход от нефтедобычи и экспериментальный налоговый режим повысят рентабельность разработки запасов, поэтому причин для паники нет.

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