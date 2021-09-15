В Госдуме прокомментировали сообщения о запасах нефти в России на 21 год

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Председатель комитета ГД по энергетике Павел Завальный прокомментировал мнение главы Роснедр Евгения Петрова о том, что рентабельных запасов нефти в России хватит на 21 год. Депутат отметил, что дополнительный доход от нефтедобычи и экспериментальный налоговый режим повысят рентабельность разработки запасов, поэтому причин для паники нет.

"Все правильно он (Евгений Петров. – Прим. ред.) говорит. Новые технологии, экспериментальный режим налога на дополнительный доход (НДД), который в перспективе станет основным, будут повышать экономическую рентабельность разработки запасов", – сказал News.ru Завальный.

Экономика России продолжает опираться на нефтегазовый сектор, подчеркнул депутат. Однако это тенденция снижается, в условиях пандемии коронавируса в федеральном бюджете страны было около 36 процентов "нефтедолларов", но раньше этот показатель достигал 50 процентов.

Завальный также отметил, что снижение зависимости от торговли углеводородами будет обусловлено развитием в России других секторов энергетики.

"Это прежде всего ядерная энергетика, термоядерная, модернизация традиционной энергетики, импортозамещение, развитие сельского хозяйства. Лесная отрасль сейчас будет развиваться более активно после принятых решений, учитывая стоимость древесины на внешних рынках. И другие высокотехнологичные отрасли тоже будут набирать обороты. Эти программы приняты", – добавил парламентарий.

Завальный обратил внимание на то, что сейчас важно преодолеть инфляционный скачок, связанный с пандемией коронавируса. Для этого необходимо сделать кредиты более доступными для всех секторов экономики, считает депутат.

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