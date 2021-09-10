Путин сообщил о выгоде долгосрочных контрактов с Россией на поставку газа

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Владимир Путин объяснил, в чем заключается выгода заключения долгосрочных контрактов на поставку газа с Россией. Об этом пишет РИА Новости.
Известно, что свое заявление Путин сделал по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. Президент РФ сообщил, что в европейском свободном рынке цена на газ составляет 650 долларов за 1000 кубов.
"А у нас подход другой, у нас тоже рыночное ценообразование, но эта цена привязана к цене на нефть, никто ее не регулирует, рынок регулирует, но колебания идут более мягко", – объяснил Путин.
Президент подчеркнул, что компания "Газпром" не продает топливо по долгосрочным контрактам по такой высокой цене.
"Газпром" в ту же Германию продает по 220. <...> С ростом цен на нефть и эта цена подрастет, но это будет мягкая вещь", – сказал Путин.
Он добавил, что цена за 1 тысячу кубов газа для Белоруссии составляет 128 с половиной долларов.
Встреча президентов России и Белоруссии прошла 9 сентября. Лукашенко во время встречи заявил, что русские и белорусы являются практически единым народом.
В свою очередь, Владимир Путин по итогам встречи сообщил, что страны планируют создать единый рынок нефти и нефтепродуктов, электроэнергии и газа, а также объединить оборонное пространство.
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