Договор об объединении рынка газа России и Белоруссии подпишут 1 декабря 2023 года – Путин

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Договор об объединении рынка газа России и Белоруссии будет подписан 1 декабря 2023 года, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с главой республики Александром Лукашенко.

Глава государства уточнил, что цена на российский газ для Белоруссии сохранится на уровне текущего года.

Россия и Белоруссия планируют создать единый рынок нефти и нефтепродуктов, а также заключить в будущем договор о едином рынке электроэнергии, добавил Путин.

Встреча президентов России и Белоруссии прошла 9 сентября. Александр Лукашенко заявил, что "русские и белорусы являются практически единым народом".

Ранее стало известно, что совет министров Союзного государства России и Белоруссии планирует одобрить новый пакет интеграционных документов на заседании 10 сентября.