В США заявили, что оказывают давление на ОПЕК для снижения цен на топливо

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Администрация Соединенных Штатов оказывает давление на Организацию стран – экспортеров нефти, чтобы добиться снижения цен на энергетических рынках. Об этом в четверг, 14 октября, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я бы сказала, что отчасти речь идет о вопросе предложения. Поэтому вы меня и спрашивали про ОПЕК. И мы продолжаем оказывать на нее нажим по этому вопросу. Однако отчасти это и вопрос логистики <...>. И здесь мы тоже рассматриваем варианты действий", – приводит ее слова ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома также добавила, что президент США Джо Байден обеспокоен сохранением высоких цен на топливо в стране.

В конце сентября стоимость нефти марки Brent с поставкой в ноябре превысила 80 долларов за баррель. Это произошло впервые с осени 2018 года.

8 октября рекорд побила стоимость американской нефти марки WTI – в ходе торгов она превысила 80 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года, однако в итоге остановилась на отметке 79,89 доллара.

По словам экспертов, цены растут на фоне роста спроса на сырье в мире, в то время как предложение увеличивается более медленными темпами.