В США заявили, что оказывают давление на ОПЕК для снижения цен на топливо

00:28
Фото: depositphotos/etienjones
Администрация Соединенных Штатов оказывает давление на Организацию стран – экспортеров нефти, чтобы добиться снижения цен на энергетических рынках. Об этом в четверг, 14 октября, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Я бы сказала, что отчасти речь идет о вопросе предложения. Поэтому вы меня и спрашивали про ОПЕК. И мы продолжаем оказывать на нее нажим по этому вопросу. Однако отчасти это и вопрос логистики <...>. И здесь мы тоже рассматриваем варианты действий", – приводит ее слова ТАСС.
Пресс-секретарь Белого дома также добавила, что президент США Джо Байден обеспокоен сохранением высоких цен на топливо в стране.
В конце сентября стоимость нефти марки Brent с поставкой в ноябре превысила 80 долларов за баррель. Это произошло впервые с осени 2018 года.
8 октября рекорд побила стоимость американской нефти марки WTI – в ходе торгов она превысила 80 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года, однако в итоге остановилась на отметке 79,89 доллара.
По словам экспертов, цены растут на фоне роста спроса на сырье в мире, в то время как предложение увеличивается более медленными темпами.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: