Стоимость нефти марки Brent превысила 80 долларов за баррель

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Мировые цены на нефть выросли 28 сентября. Стоимость нефти марки Brent с поставкой в ноябре превысила 80 долларов за баррель. Это произошло впервые с осени 2018 года.
По состоянию на 07:16 по московскому времени цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,85%, до 79,36 доллара за баррель, ноябрьских – на 0,83%, до 80,19 доллара за баррель, а ранее в ходе торгов она достигала 80,35 доллара.
По словам экспертов, цены растут на фоне роста спроса на сырье в мире, в то время как предложение увеличивается более медленными темпами.
Также специалисты объяснили РИА Новости, что рынки ждут нового прогноза ОПЕК. Спрос на нефть может вырасти на 500 тысяч баррелей в день, поскольку высокие цены на газ вынуждают потребителей переходить на другое сырье.
Ранее председатель комитета ГД по энергетике Павел Завальный прокомментировал мнение главы Роснедр Евгения Петрова о том, что рентабельных запасов нефти в России хватит на 21 год.
Депутат отметил, что дополнительный доход от нефтедобычи и экспериментальный налоговый режим повысят рентабельность разработки запасов, поэтому причин для паники нет.
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