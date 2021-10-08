Цена нефти WTI поднялась выше 80 долларов за баррель

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Стоимость американской нефти марки WTI поднялась выше 80 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

К 17:13 по московскому времени цена ноябрьских фьючерсов на нефть WTI составила 79,89 доллара за баррель, поднявшись на 1,99%. За несколько минут до этого ее стоимость превышала 80 долларов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent, в свою очередь, выросла на 1,56% и составила 83,21 доллара за баррель.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил об улучшении ситуации на рынке нефти и восстановлении баланса спроса и предложения. Однако, по его словам, существуют риски из-за распространения коронавируса. Новак отметил, что в четвертом квартале 2021 года ожидается традиционное снижение спроса на нефть.

