Путин заявил, что спрос на газ и потребление нефти продолжат расти

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Мировой спрос на природный газ и потребление нефти продолжат расти. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики.

При этом глава государства подчеркнул, что по оценкам международных экспертов темпы роста спроса на нефть начнут замедляться с 2035 года.

"В целом до 2045 года потребление нефти будет увеличиваться примерно на 0,7% ежегодно", – отметил президент.

Он также рассказал, что продолжит расти и спрос на природный газ. Темпы роста превысят 1% в год.

"В первую очередь потому, что газ как более чистый вид топлива в мировом энергобалансе будет замещать уголь. Как полагают международные эксперты, в ближайшие пять лет спрос на уголь, особенно в странах Юго-Восточной Азии, немного возрастает, а затем, так они думают, в горизонте 10–15 лет стабилизируется", – пояснил Путин.

По словам президента, после этого начнется снижение спроса.

Ранее Путин потребовал уделить особое внимание угледобывающим регионам. Российский лидер уточнил, что уже на данный момент следует масштабно анализировать влияние потенциальных изменений в энергетическом секторе в мире на экономику РФ и просчитывать все сценарии развития РФ.