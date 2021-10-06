Путин рассказал, что обеспечивает долгосрочную устойчивость экономики РФ

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Бюджетное правило и постоянное пополнение Фонда национального благосостояния позволяют сохранять долгосрочную устойчивость российской экономики. Об этом сказал Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики.

"Такие наши действия, как переход к бюджетному правилу, постоянное пополнение Фонда национального благосостояния, обеспечивают долгосрочную устойчивость нашей экономике. Причем вне зависимости от внешнеполитической и внешнеэкономической конъюнктуры, что наглядно продемонстрировал прошлый год", – заявил Путин.

Ранее Путин заявил, что необдуманные действия могут привести к дисбалансу на европейских энергетических рынках.

При этом глава государства отметил возвращение мировой экономики в нормальный режим после кризиса прошлого года.