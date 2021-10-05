Путин обсудил с Жириновским итоги выборов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин встретился с председателем ЛДПР Владимиром Жириновским, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На встрече обсуждались итоги состоявшихся в сентябре парламентских выборов в России, а также планы работы фракции ЛДПР на предстоящий период", – сказал представитель Кремля РИА Новости.

Ранее Путин провел встречу с председателями партий, прошедших в Госдуму, в режиме видеоконференции.

Участие в ней приняли председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев, а также лидер партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Сергей Миронов.