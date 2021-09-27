Путин назвал мрачноватой шутку Жириновского о смехе перед арестом

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Владимир Путин при помощи одной фразы остановил острую беседу между лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и главой "Справедливой России" Сергеем Мироновым. Фрагмент видеовстречи президента с лидерами парламентских партий показали в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва.Кремль.Путин".

Известно, что Путин зашел в свой рабочий кабинет и услышал отрывки разговора Жириновского и Миронова. Лидер ЛДПР отметил, что главе "Справедливой России" нечего сказать. В свою очередь, Миронов заявил, что хорошо смеется тот, кто смеется последний.

"Последний перед арестом, в камеру идет последний!" – отметил Жириновский.

В этот момент к видеовстрече подключился Путин. Глава государства заявил, что глава ЛДПР шутит "как-то мрачновато".

"Хотя сегодня день такой в принципе хороший", – посмеялся Путин.

Ранее стало известно, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов и председатель "Справедливой России – Патриотов – За правду" Сергей Миронов на встрече Владимиром Путиным предложили отменить пенсионную реформу. По мнению лидеров партий, следует вернуться к прежнему пенсионному возрасту.

Встреча российского лидера с председателями партий, прошедших в Госдуму, состоялась 25 сентября в режиме видеоконференции. Участие в ней приняли председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев, а также лидер партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Сергей Миронов.