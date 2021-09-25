Путин предложил кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы VIII созыва

Фото: пресс-служба Государственной думы/Агентство "Москва"

Владимир Путин на встрече с лидерами партий, прошедших в ГД, предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Государственной думы VIII созыва. Однако решение остается за лидерами фракций. Об этом сообщает ТАСС.

"Я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить и Государственную думу следующего, восьмого созыва", – сказал президент.

Володин поблагодарил главу государства за оказанное доверие и пообещал оправдать его в ходе работы с партиями.

"Я еще раз хочу выразить слова благодарности за то доверие, которое вы оказываете, и постараюсь его оправдать. Но делать это вместе с коллегами, которые представляют разные фракции. Хочу поблагодарить за оценку работы, потому что это оценка работы в целом Государственной думы", – сказал спикер ГД.

Он также отметил эффективность проделанной работы седьмого созыва, об этом, в частности, свидетельствует расширение партийного состава.

"Вы всегда пристальное внимание уделяете работе парламента. Без этого вряд ли бы мы смогли за такой короткий промежуток времени многое сделать, развивая нашу демократию. Система стала намного более конкурентной, более открытой", – добавил Володин.

Кандидатуру Володина поддержали председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Я полностью поддерживаю идею избрать на должность председателя Государственной думы Вячеслава Викторовича Володина. Он достойно работал в предыдущий период и, мне кажется, может организовать эту работу с неменьшим блеском в предстоящий период", – сказал Медведев.

Вячеслав Володин родился 4 февраля 1964 года в поселке Алексеевка Саратовской области. Окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства (1986), Академию госслужбы (1995).

В начале 1990-х избирался депутатом саратовского горсовета, был управделами и заместителем главы администрации Саратова. В 1994 году избран депутатом областной думы от Российского союза офицеров запаса, был вице-спикером. Также работал заместителем саратовского губернатора Дмитрия Аяцкова в 1996 году.

В 2003 и 2007 годах в Москве занимал посты вице-спикера Госдумы и заместителя главы фракции "Единая Россия". В 2005–2010 годах одновременно был секретарем президиума генсовета "Единой России", входил в бюро высшего совета партии. В октябре 2010 года назначен вице-премьером – руководителем аппарата правительства РФ. С 27 декабря 2011 года – первый заместитель руководителя администрации президента.

Вячеслав Володин, являясь членом партии "Единая Россия", занимает пост председателя Госдумы VII созыва с 2016 года.

Ранее глава партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением оставить Леонида Слуцкого главой комитета Госдумы по международным отношениям. Идею поддержал Владимир Путин.

