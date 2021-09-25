Путин назвал прагматичной ставку "Новых людей" на молодое поколение

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр
Владимир Путин на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму заявил, что ставка на молодое поколение партии "Новые люди" является прагматичной. Об этом сообщает ТАСС.
"Вы поступили очень прагматично, когда обратили внимание на молодежную аудиторию. Вы правы абсолютно, у нас молодые люди никогда не утрачивали интерес к тому, что происходит в стране, во внутренней жизни страны", – сказал президент.
Путин также отметил, что многие молодые люди работали волонтерами во время пандемии коронавируса, проявляя лучшие качества человека.
"Многие из них работают, как мы хорошо знаем, в качестве волонтеров на важнейших направлениях в жизни государства и проявляют себя наилучшим образом с моральной, с этической точки зрения, проявляют и мужество, рискуют собой, как эпидемия показала", – пояснил глава государства.
Ранее Путин призвал осторожно относиться к идеи ликвидации Рособрнадзора. По его словам, такой способ не решает коррупционную проблему.
С идей ликвидации ведомства выступил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. Он считает, что это позволит избавить учителей школ от бюрократической нагрузки.
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