Путин назвал прагматичной ставку "Новых людей" на молодое поколение

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Владимир Путин на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму заявил, что ставка на молодое поколение партии "Новые люди" является прагматичной. Об этом сообщает ТАСС.

"Вы поступили очень прагматично, когда обратили внимание на молодежную аудиторию. Вы правы абсолютно, у нас молодые люди никогда не утрачивали интерес к тому, что происходит в стране, во внутренней жизни страны", – сказал президент.

Путин также отметил, что многие молодые люди работали волонтерами во время пандемии коронавируса, проявляя лучшие качества человека.

"Многие из них работают, как мы хорошо знаем, в качестве волонтеров на важнейших направлениях в жизни государства и проявляют себя наилучшим образом с моральной, с этической точки зрения, проявляют и мужество, рискуют собой, как эпидемия показала", – пояснил глава государства.

Ранее Путин призвал осторожно относиться к идеи ликвидации Рособрнадзора. По его словам, такой способ не решает коррупционную проблему.

С идей ликвидации ведомства выступил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. Он считает, что это позволит избавить учителей школ от бюрократической нагрузки.