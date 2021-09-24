ЦИК РФ признала выборы в Госдуму состоявшимися

13:05
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
ЦИК РФ признала состоявшимися и действительными выборы в Госдуму. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Все 15 членов комиссии подписали протокол и сводные таблицы, содержащие результаты голосования.
"Итоговые протоколы избиркомов по выборам в Госдуму объективно отражают результат голосования", – сказала Памфилова.
По итогам голосования конституционное большинство получила "Единая Россия" – 324 кресла в Госдуме. За ней идет КПРФ с результатом 57 мандатов, затем "Справедливая Россия – За правду" – 27, ЛДПР – 21, "Новые люди" – 13. Также по одному мандату получили партии "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста, 5 мандатов получили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.
Ранее стало известно, что итоговая явка на выборы в Госдуму составила 51,72%. В выборах приняли участие 56 миллионов 483 тысячи 685 избирателей. Всего в списки избирателей были включены 109 204 662 человека.
Выборы прошли в России с 17 по 19 сентября включительно. В них приняли участие 14 партий. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заявил, что онлайн-голосование в столице прошло в полном соответствии с законом. По его словам, в Московскую городскую избирательную комиссию не поступило ни одной жалобы на результаты ДЭГ. Но он уточнил, что Мосгоризбирком зафиксировал пять жалоб по поводу наблюдения за электронным голосованием.
Костырко: любой может проверить результаты онлайн-голосования в Москве
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