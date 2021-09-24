Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Итоговая явка на выборы в Госдуму составила 51,72%. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, подводя итоги избирательной кампании.

"В выборах приняли участие 56 миллионов 483 тысячи 685 избирателей, или 51,72% от числа избирателей", – сообщила глава ЦИК.

Она уточнила, что всего в списки избирателей были включены 109 204 662 человека.

Выборы прошли в России с 17 по 19 сентября включительно. В них приняли участие 14 партий. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

Ранее Центральная избирательная комиссия опубликовала распределение мандатов между партиями по итогам парламентских выборов. Конституционное большинство получила "Единая Россия" – 324 кресла в Госдуме. За ней идет КПРФ с результатом 57 мандатов, затем "Справедливая Россия – За правду" – 27, ЛДПР – 21, "Новые люди" – 13.

