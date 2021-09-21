Не прошедшим в Госдуму партиям предложили предоставить места в Общественной палате

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил предоставить места в Общественной палате партиям, которые не прошли в Госдуму. Об этом сообщает RT.

Эксперт объяснил, что на выборах депутатов Госдумы конкретное число партий обычно не могут пройти нужный порог в 5%. При этом он уточнил, что те, кто набрал больше 1% голосов партии, обладают уже значительной поддержкой.

"В целях развития данных малых политических организаций, уже имеющих свой существенный электорат, прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство в части предоставления политическим партиям, набравшим на выборах в Госдуму более 1%, но не преодолевшим необходимый барьер, мест по квоте в Общественной палате Российской Федерации", – говорится в документе.

Политолог отметил, что, если данное предложение будет одобрено и реализовано, представители данных партий смогут принимать активное участие в общественно-политической жизни страны, обсуждать и рассматривать законодательные проекты.

Ранее стало известно, что "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму с 49,82% после обработки 100% протоколов. В Центризбиркоме добавили, что в парламент по итогам голосования прошли списки "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России – За правду", а также партии "Новые люди".

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвовали 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.