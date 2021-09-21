ЦИК опубликовала распределение мандатов по итогам выборов в Госдуму

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Центральная избирательная комиссия опубликовала распределение мандатов между партиями по итогам парламентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, партия "Единая Россия" получила 324 кресла в Госдуме. За ней идет КПРФ с результатом в 57 мандатов, затем "Справедливая Россия – За правду" – 27, ЛДПР – 21, "Новые люди" – 13.

Как сообщает сайт нижней палаты российского парламента, спикер Госдумы прошлого созыва Вячеслав Володин подписал распоряжение об образовании временной рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы VIII созыва.

Ранее стало известно, что до конца недели Владимир Путин намерен встретиться по видеосвязи с руководителями политических партий, вошедших в новый созыв Госдумы, а также поздравить "Единую Россию" с победой на выборах.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах приняли участие 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

