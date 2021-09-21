Говорить об изменениях в руководящем составе Госдумы преждевременно – Песков

13:11
Фото: Агентство "Москва"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал преждевременным вопрос об обновлении руководящего состава Госдумы нового созыва, сообщает ТАСС. Так представитель Кремля ответил на соответствующий вопрос журналистов.
Также, по его словам, рано говорить о приходе нового спикера нижней палаты парламента.
По данным Центризбиркома РФ, представители восьми партий проходят в восьмой созыв Госдумы. Помимо "Единой России", в Госдуму прошли КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР и "Новые люди".
Кандидаты от ЕР сохранили первенство в 198 одномандатных округах на выборах в Государственную думу, кандидаты от КПРФ – в 9, от "Справедливой России – За правду" – в 8.
По данным ЦИК, у ЛДПР два кандидата-лидера в одномандатных округах, у "Родины", "Гражданской платформы" и "Партии роста" по одному кандидату-лидеру по итогам обработки 100% протоколов.
В ГД прошли пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Трое из них в Москве – координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман и актер Дмитрий Певцов.
Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
В выборах приняли участие 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
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