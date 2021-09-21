В Госдуму проходят представители восьми партий

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Представители восьми партий проходят в восьмой созыв Госдумы. Об этом сообщает Центризбирком РФ после подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

Помимо "Единой России", в Госдуму прошли КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР и "Новые люди".

Кандидаты от ЕР сохранили первенство в 198 одномандатных округах на выборах в Государственную думу, кандидаты от КПРФ – в 9, от "Справедливой России – За правду" – в 8.

По данным ЦИК, у ЛДПР два кандидата-лидера в одномандатных округах, у "Родины", "Гражданской платформы" и "Партии роста" по одному кандидату-лидеру по итогам обработки 100% протоколов.

В ГД прошли пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Трое из них в Москве – координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман и актер Дмитрий Певцов.

По одномандатному округу в Адыгее проходит Владислав Резник, по одномандатному округу в Крыму – Леонид Бабашов.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах приняли участие 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.